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لبنان

عسيران شجب إحراق إسرائيل بيئة الجنوب: على الدول الداعمة التعويض

Lebanon 24
13-07-2024 | 07:12
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طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران الدول التي قدّمت وما زالت تقدّم لإسرائيل السلاح والدعم لفتك البيئة في لبنان بـ"التعويض على لبنان المحترق"، معتبرا أن "هذا العمل الشنيع هو جريمة مزدوجة من قِبل إسرائيل، فهي ليست فقط بوجه لبنان وسيادته وسيادة أراضيه بل أيضا لتدمير البيئة".
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أضاف: "إن هذه الدول الكبرى الداعمة لإسرائيل لديها الكثير من التناقضات، فهم ينادون ويتنادون للحفاظ على البيئة التي دمّرتها وخرّبتها الدول الصناعية الكبرى. وها هي إسرائيل طبعا تمارس هذا الدور بدمار لبنان وبيئته".

وقال: "من حق لبنان ان يطالب بتعويض الجرائم البيئية أيضا، لكن في المقابل يبقى دائما الأهم أن يتفق اللبنانيون على وحدتهم الوطنية والتفاهم في ما بينهم لإنقاذ لبنان مما وصل اليه". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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