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لبنان

ادعى كذبًا أنه تعرض لعملية سلب.. فسقط في قبضة المعلومات

Lebanon 24
13-07-2024 | 08:48
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "ادعى المواطن (ك. ح. من مواليد العام 1982) أنه وأثناء انتقاله، في محلة الحازمية، على متن سيارته نوع رابيد، اعترضه شخصان مجهولان على متن دراجة آلية، وشهر أحدهما مسدسا حربيا بوجهه، وسلباه هاتفه الخلوي ومحفظته التي تحتوي على مبلغ /4,000/ دولار أميركي وأوراق ثبوتية. وأن المبلغ المسلوب منه عائد لرب عمله الذي سلمه إياه لشراء بعض المعدات".
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وأضافت في بيان: "على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة. ومن خلال الكشف الميداني والمتابعة التقنية، التي قامت بها شعبة المعلومات، لم يتبين حصول أي عملية سلب".

وتابعت: "بنتيجة التوسع بالتحقيق، ومواجهة المدعي بالأدلة التي تثبت زيف ادعائه، اعترف أنه قام بسرقة المبلغ المالي وأقفل هاتفه الخلوي بعد نزع شريحة الخط منه، ثم أنه اختلق موضوع تعرضه لعملية السلب، بعد أن خبأ المبلغ المسروق في منزله، حيث تم ضبطه، كاملا، مع الهاتف الخلوي".

وختم: "أعيد المبلغ إلى صاحبه، وأوقف (ك. ح.) المذكور، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع هاتفه الخلوي القضاء المختص، بناء على إشارته".
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