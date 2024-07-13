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لبنان

حركة أمل نعت موسى محمد السلمان

Lebanon 24
13-07-2024 | 08:53
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 نعت حركة "أمل"، في بيان، شهيدها موسى محمد السلمان الذي استشهد إثر ضربة إسرائيلية جوية في منطقة الخردلي.
 
واشار البيان إلى أن السلمان هو من مواليد كفركلا (1964).
 
 
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لبنان

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