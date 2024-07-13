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لبنان

الخير استضاف ﻟﻘﺎء ﺣوارياً مع مرشحي "برلمان الشباب"

Lebanon 24
13-07-2024 | 09:01
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 استضاف عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، في دارته في المنية، ﻟﻘﺎء ﺣوارياً مع مرشحي "برلمان الشباب" عن دائرة المنية - الضنية.

واستهل اللقاء بكلمة ترحيب من أحمد الخير، شدد فيها على "وقوفه إلى جانب الشباب، ورهانه الدائم على حضورهم الواعد في الشأن العام، وضرورة تقديم كل الدعم لهم لاكتساب الخبرة وصقل التجربة"، مؤكداً ان "المستقبل للشباب، وكلنا أمل أن يحققوا تطلعاتنا بأن يكونوا صناعاً للتغيير وممثلين لنبض الشباب وتطلعاتهم".
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وأوضح للطلاب والمرشحين أن "المسؤولية تكليف لا تشريف، وأنه يضع خبرته السياسية وتمثيله النيابي وحضوره التشريعي بتصرفهم، من اجل التعاون والعمل على اقتراحات قوانين تحقق تطلعات الشباب، وتسهل أمورهم في كل الميادين".
 
ودعا الخير الطلاب والشباب إلى "وعي دقة المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، في ظل الفراغ الرئاسي وتداعيات الحرب المستمرة على أهلنا في غزة وجنوب لبنان". (الوكالة الوطنية للإعلام)
 
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