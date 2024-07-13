بهاء الحريري: الثورة كانت أخطر من الإتفاق الرباعي

أكد بهاء الحريري أن مشروعه سياسي وطني بالدرجة الأولى، وأنه لن يتعامل مع أحد بكيدية، وأي تفاوض يمكن القيام به لن يكون إلا تحت سقف مشروع رفيق الحريري، مشدداً على أن الفتنة عنده ممنوعة.

جاء ذلك خلال استقباله وفودًا بقاعية في شتورا، حيث أشار إلى أنّه "لن يكون في الطائفة السنية إلا قطب واحد، وعندما أكون موجوداً فممنوع على غيري أن يكون موجوداً".



واعتبر أنه "من الضروري المحافظة على الطائف وتطبيقه، باعتباره الحل لأزماتنا، رافضاً موقف التغييرين غير المفهوم من اتفاق الطائف، ودعوتهم إلى إلغائه أو تغيير نصف بنوده"، داعياً الى العودة إلى معادلة الثنائية.



وقال الحريري: "لبنان رسالة يمثل قطبين أساسيين في العالم المسلم والمسيحي، ونحن لا نتكلم عن العيش المشترك فحسب بل عن الحكم المشترك".



أضاف: "لو كان حافظ الأسد حياً، ما كان ليتم اغتيال رفيق الحريري".



وتوقع الحريري أن تشهد المنطقة تغيرات جذرية، معتبراً أنه "علينا انتهاز هذه الفرصة لأن الوقت بات مناسباً للعمل والأمور تتجه نحو الإيجابية".



وحذر الحريري من بعض ما يطلقون على أنفسهم "مجتمع مدني أو تغييري"، معتبراً أن "الثورة التي حصلت كانت أخطر من الاتفاق الرباعي، رغم أن أهدافها واسبابها كانت محقة، ولكنها كانت مشتتة من ناحية المطالب والمواقف".



وعاد الحريري ليصف التحالف الرباعي بأنه "تحالف جنوني"، مشيراً إلى أنه "لو لم يحصل، لكان لبنان اليوم في وضع أفضل بكثير من ناحية الازدهار والتطور، وربما كان أصبح يضاهي أهم دول العالم تطورا". (الوكالة الوطنية للإعلام)