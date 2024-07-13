28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جنبلاط أثنى على لقاء بيصور: ما يجري اليوم يتطلب الوقوف معاً
Lebanon 24
13-07-2024
|
10:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
حيّا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، "لقاء المصالحة الذي انعقد في مدينة بيصور أمس، الذي أكد تمسّك أبناء الجبل بالقيم والمبادئ المرتكزة على روح التسامح والوحدة تحت سقف التنوّع، وجدّد كذلك رسوخ هوية الموحدين الدروز العربية الإسلامية ونصرتها الثابتة لقضية فلسطين".
Advertisement
واعتبر جنبلاط أن "ما يجري اليوم يتطلب الوقوف معاً بوجه تحديات المرحلة المصيرية على الوطن ومستقبله، وعدم مقاربتها بمزيد من الانقسامات، وإنما بالتضامن الداخلي والتفاهم على حل القضايا العالقة بروح من المسؤولية الوطنية، لإخراج لبنان من أزماته"، واضعاً في هذا السياق "المساعي المستمرة التي قمنا بها كلقاء ديمقراطي وكحزب تقدمي إشتراكي إلى جانب غيرنا من الساعين، والتي لم تكن مشروطة، بل هادفة الى إيجاد صيغة تخرجنا من الشغور الرئاسي، الأمر الذي يجب ان تنطلق منه كل المساعي، وبهذه الروحية يتم تجاوز التعقيدات المستعصية، نظرا ً لحاجة الوطن الى اعادة انتظام حياته السياسية ومؤسساته الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والادارية وانتخاب رئيس للجمهورية، لإنهاء الشلل الحاصل".
كما تطرق النائب جنبلاط أمام عدد من زواره الى النقاش الحاصل بخصوص الكهرباء، فرأى في هذا الاطار ان "الاصلاح في مؤسسة كهرباء لبنان لا يحتاج لمزيد من المغامرات التمويلية من خلال سلف جديدة تساهم في زيادة الهدر، بل عبر إصلاح جدّي في المؤسسة، يبدأ بتطبيق القوانين الصادرة عن المجلس النيابي وتشكيل الهيئة الناظمة ووضع خطة عملية لوقف الهدر التقني وغير التقني".
وكان التقى النائب جنبلاط رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء حسان عودة، واطّلع منه على مهام ودور المؤسسة العسكرية على مساحة الوطن، مؤكداً في هذا السياق "أهمية دعم الجيش والالتفاف حوله في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية والتحديات التي تواجه لبنان والمنطقة".
كذلك التقى جنبلاط وفداً من اتحاد بلديات العرقوب والحرف في الشوف، لاطلاعه على انطلاق عمل الاتحاد.
وعرضت الوفود التي زارت النائب جنبلاط ومن بينها مجالس بلدية واختيارية وفاعليات، قضاياها الملحّة على المستويات الانمائية والاجتماعية والحياتية ومطالبها المختلفة.
وظهراً زار النائب جنبلاط المخيم التدريبي لقادة الوحدات - دورة الإعداد والتمكين لقادة جمعية الكشاف التقدمي في المدينة الكشفية في عين زحلتا، يرافقه وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي. (الوالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التوقيت.. الكهرباء إلى 4 ساعات!
Lebanon 24
في هذا التوقيت.. الكهرباء إلى 4 ساعات!
14:36 | 2024-07-12
12/07/2024 02:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في وسط بيروت.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بإفتتاح متجرها (فيديو)
Lebanon 24
في وسط بيروت.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بإفتتاح متجرها (فيديو)
01:29 | 2024-07-13
13/07/2024 01:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر كلامٍ عن "أمن نصرالله".. إليكم ما أعلنته صحيفة إسرائيلية!
Lebanon 24
آخر كلامٍ عن "أمن نصرالله".. إليكم ما أعلنته صحيفة إسرائيلية!
16:04 | 2024-07-12
12/07/2024 04:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل حوض الاستحمام.. نادين نسيب نجيم تروّج لعلامتها التجارية (صور)
Lebanon 24
من داخل حوض الاستحمام.. نادين نسيب نجيم تروّج لعلامتها التجارية (صور)
01:22 | 2024-07-13
13/07/2024 01:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتزوّج قريباً.. مراسلة الـ"أم تي في" تحتفل بتوديع العزوبيّة بحضور نادين الراسي (صور)
Lebanon 24
ستتزوّج قريباً.. مراسلة الـ"أم تي في" تحتفل بتوديع العزوبيّة بحضور نادين الراسي (صور)
09:15 | 2024-07-13
13/07/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2024-07-13
"منافس" جديد لنصرالله.. محلل إسرائيليّ يحدد هويته!
13:37 | 2024-07-13
خبرٌ عاجل عن الإنترنت في لبنان.. ماذا فيه؟
13:28 | 2024-07-13
هجومٌ كبير لـ"حزب الله".. "ضربة صاروخية" تهزّ منطقة إسرائيلية!
13:18 | 2024-07-13
فيديو جديد لحادثة محطة الدورة.. مشاهد كاملة لـ"تحطيم السيارات"!
12:26 | 2024-07-13
إستهداف سيارة في جنوب لبنان.. شاهدوا الصورة الأولية!
12:09 | 2024-07-13
بيانٌ يخص لبنان وحزب الله.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي؟
فيديو
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
13/07/2024 21:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
13/07/2024 21:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
13/07/2024 21:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24