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لبنان

جنبلاط أثنى على لقاء بيصور: ما يجري اليوم يتطلب الوقوف معاً

Lebanon 24
13-07-2024 | 10:04
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حيّا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، "لقاء المصالحة الذي انعقد في مدينة بيصور أمس، الذي أكد تمسّك أبناء الجبل بالقيم والمبادئ المرتكزة على روح التسامح والوحدة تحت سقف التنوّع، وجدّد كذلك رسوخ هوية الموحدين الدروز العربية الإسلامية ونصرتها الثابتة لقضية فلسطين".  
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واعتبر جنبلاط أن "ما يجري اليوم يتطلب الوقوف معاً بوجه تحديات المرحلة المصيرية على الوطن ومستقبله، وعدم مقاربتها بمزيد من الانقسامات، وإنما بالتضامن الداخلي والتفاهم على حل القضايا العالقة بروح من المسؤولية الوطنية، لإخراج لبنان من أزماته"، واضعاً في هذا السياق "المساعي المستمرة التي قمنا بها كلقاء ديمقراطي وكحزب تقدمي إشتراكي إلى جانب غيرنا من الساعين، والتي لم تكن مشروطة، بل هادفة الى إيجاد صيغة تخرجنا من الشغور الرئاسي، الأمر الذي يجب ان تنطلق منه كل المساعي، وبهذه الروحية يتم تجاوز التعقيدات المستعصية، نظرا ً لحاجة الوطن الى اعادة انتظام حياته السياسية ومؤسساته الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والادارية وانتخاب رئيس للجمهورية، لإنهاء الشلل الحاصل". 

كما تطرق النائب جنبلاط أمام عدد من زواره الى النقاش الحاصل بخصوص الكهرباء، فرأى في هذا الاطار ان "الاصلاح في مؤسسة كهرباء لبنان لا يحتاج لمزيد من المغامرات التمويلية من خلال سلف جديدة تساهم في زيادة الهدر، بل عبر إصلاح جدّي في المؤسسة، يبدأ بتطبيق القوانين الصادرة عن المجلس النيابي وتشكيل الهيئة الناظمة ووضع خطة عملية لوقف الهدر التقني وغير التقني".

وكان التقى النائب جنبلاط رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء حسان عودة، واطّلع منه على مهام ودور المؤسسة العسكرية على مساحة الوطن، مؤكداً في هذا السياق "أهمية دعم الجيش والالتفاف حوله في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية والتحديات التي تواجه لبنان والمنطقة".

كذلك التقى جنبلاط وفداً من اتحاد بلديات العرقوب والحرف في الشوف، لاطلاعه على انطلاق عمل الاتحاد.
 
وعرضت الوفود التي زارت النائب جنبلاط ومن بينها مجالس بلدية واختيارية وفاعليات، قضاياها الملحّة على المستويات الانمائية والاجتماعية والحياتية ومطالبها المختلفة.

وظهراً زار النائب جنبلاط المخيم التدريبي لقادة الوحدات - دورة الإعداد والتمكين لقادة جمعية الكشاف التقدمي في المدينة الكشفية في عين زحلتا، يرافقه وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي. (الوالة الوطنية للإعلام)
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