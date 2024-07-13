إخماد حريق قرب قلعة بعلبك الأثرية

شبّ حريق اليوم السبت في أعشاب يابسة من الجهة الغربية لقلعة بعلبك الأثرية.

واشارت الوكالة الوطنية إلى أن فريقا من المركز الإقليمي للدفاع المدني تمكن من إخماده.