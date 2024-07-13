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لبنان

إخماد حريق قرب قلعة بعلبك الأثرية

Lebanon 24
13-07-2024 | 10:10
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شبّ حريق اليوم السبت في أعشاب يابسة من الجهة الغربية لقلعة بعلبك الأثرية.
 
واشارت الوكالة الوطنية إلى أن فريقا من المركز الإقليمي للدفاع المدني تمكن من إخماده.
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