28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
العبسي قي لقاء شبيبة بعلبك: انتم مستقبل الكنيسة
Lebanon 24
13-07-2024
|
10:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الليتورجيا الالهية خلال لقاء شبيبة ابرشية بعلبك.
واشار العبسي في كلمة القاها خلال اللقاء الى دور الشباب والاجيال الصاعدة في بناء الاوطان وخدمة المجتمع وتحصينه ضد الافات الاجتماعية.
Advertisement
وقال:" انتم أبناء أبرشيّة بعلبك قدمتم اليوم من كلّ رعاياها لتلتفّوا في البيت العائليّ حول راعيكم وآبائكم، تنظرون بعضكم إلى بعض، تصغون بعضُكم إلى بعض، تتعرّفون بعضكم إلى بعض، تستمدّون قوّة بعضكم من بعض، تفرحون بعضكم مع بعض، تصلّون بعضكم مع بعض، تتبادلون الأفكار والآراء حول ما تعيشونه وما يعني لكم شيئًا في حياة اليوم".
وتابع:" قد أراد سيادة الأخ المطران جاورجيوس أن نلتقي اليوم بمناسبة مرور ثلاثمئة عام على استرجاع شركة كنيستنا الأنطاكيّة البيزنطيّة الوحدةَ مع الكنيسة الرسوليّة الرومانيّة، مع كنيسة روما، في عام 1724. في هذا العام 2024، بعد انقضاء ثلاثمئة سنة، تريد كنيستنا في العالم أجمع أن تتذكّر ما حصل عام 1724 حين انقسمت بطريركيّة أنطاكية البيزنطيّة إلى قسمين، إلى أرثوذكس وكاثوليك. تريد كنيستنا، ونحن الشبابُ اليوم كلّنا معها، أن تصلّي من أجل أن نعود بعضنا إلى بعض ونتوب بعضنا إلى بعض وأن نطلب السماح والغفران من الربّ يسوع".
وقال:" انتم في داخل الكنيسة وليس في خارجها. أنتم الكنيسة. أنتم أغصان الربّ يسوع كما سمعنا من الإنجيل. لقد غرسكم الربّ في هذه الأرض فإن أردتم أن تكونوا ثابتين فيها كونوا ثابتين في يسوع المسيح. كونوا قريبين بعضكم من بعض، منفتحين بعضكم على بعض، متقبّلين بعضكم لبعض".
وتابع:" عليكم أنتم الشباب أن تسعوا لزرع فكرة الثبات، روحِ الثبات، أن تبحثوا عن عناصر الثبات هنا حيث دعاكم الربّ. وعندكم هنا بالقرب منكم قلعة بعلبك التي هي رمز الثبات تستطيعون أن تستوحوا منها، وكذلك كاتدرائيّتكم العظيمة".
وقال:" في صلواتنا اليوميّة تصلّي الكنيسة لأجل ثبات كنائس الله المقدّسة. تصلّي الكنيسة في كلّ يوم على هذه النيّة لأنّها تعلم أنّ الثبات في المسيح، ثباتَ الأغصان في الكرمة، ليس بالأمر الهيّن نظرًا إلى العقبات الكثيرة التي تنتصب أمامنا".
وختم:"في هذا اليوم الشبابيّ، في هذه الليتورجيّا الإلهيّة، نذكر ابنتنا الغالية سيرين جوزيف مهنّا التي ناداها الله إليه في صِباها. يصعب علينا في الأوقات والظروف الأليمة والمحزنة أن نفهم أحكام الله فينا وأن نستوعبها إلّا أنّنا نثق بأنّه لا يعمل شيئًا إلّا لخيرنا ونثق بأنّه، كما نقول في صلواتنا، يدبّر كلّ شيء بحكمته ومحبّته لنا". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التوقيت.. الكهرباء إلى 4 ساعات!
Lebanon 24
في هذا التوقيت.. الكهرباء إلى 4 ساعات!
14:36 | 2024-07-12
12/07/2024 02:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في وسط بيروت.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بإفتتاح متجرها (فيديو)
Lebanon 24
في وسط بيروت.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بإفتتاح متجرها (فيديو)
01:29 | 2024-07-13
13/07/2024 01:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر كلامٍ عن "أمن نصرالله".. إليكم ما أعلنته صحيفة إسرائيلية!
Lebanon 24
آخر كلامٍ عن "أمن نصرالله".. إليكم ما أعلنته صحيفة إسرائيلية!
16:04 | 2024-07-12
12/07/2024 04:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل حوض الاستحمام.. نادين نسيب نجيم تروّج لعلامتها التجارية (صور)
Lebanon 24
من داخل حوض الاستحمام.. نادين نسيب نجيم تروّج لعلامتها التجارية (صور)
01:22 | 2024-07-13
13/07/2024 01:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتزوّج قريباً.. مراسلة الـ"أم تي في" تحتفل بتوديع العزوبيّة بحضور نادين الراسي (صور)
Lebanon 24
ستتزوّج قريباً.. مراسلة الـ"أم تي في" تحتفل بتوديع العزوبيّة بحضور نادين الراسي (صور)
09:15 | 2024-07-13
13/07/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2024-07-13
"منافس" جديد لنصرالله.. محلل إسرائيليّ يحدد هويته!
13:37 | 2024-07-13
خبرٌ عاجل عن الإنترنت في لبنان.. ماذا فيه؟
13:28 | 2024-07-13
هجومٌ كبير لـ"حزب الله".. "ضربة صاروخية" تهزّ منطقة إسرائيلية!
13:18 | 2024-07-13
فيديو جديد لحادثة محطة الدورة.. مشاهد كاملة لـ"تحطيم السيارات"!
12:26 | 2024-07-13
إستهداف سيارة في جنوب لبنان.. شاهدوا الصورة الأولية!
12:09 | 2024-07-13
بيانٌ يخص لبنان وحزب الله.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي؟
فيديو
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
13/07/2024 21:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
13/07/2024 21:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
13/07/2024 21:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24