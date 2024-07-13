حاصباني: الله يديم المحبة بين "التيار" وبري

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أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنه "لا يمكن "كل ما دق الكوز بالجرة " ان نخلق بدعة دستورية للقول إن الممر الالزامي للرئاسة هو الحوار"، مشيراً الى أن "الأساس الذي يسبق أي شيء آخر هو تحديد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية"، داعياً الى "النظر للانتخابات الفرنسية أخيراً حيث لجأت بعض الكتل الفائزة الى التحالف في ما بينها لتشكيل أكثرية ولم يلجأ الفرنسيون الى طاولة حوار".ولفت خلال مقابلة إذاعية إلى أن "الحوارات التي عقدت منذ العام ٢٠٠٥ حتى اليوم وترأسها الرئيس نبيه بري أو غيره دفعت خطوة خطوة نحو الأنهيار"، مشدّداً على أن "بدع الكلام والخروج عن الدستور لا تصلّح بل تدمّر تدريجياً كل ما بناه اللبنانيون بالوفاق الوطني".واعتبر حاصباني أن "خارطة طريق المعارضة يجب ان تسقط الأقنعة كلها وتغربل من هو فعلاً جاهز لتطبيق الدستور ومن لا يريد تطبيقه ويتغاضى عن "اتفاق الطائف"، مشيراً الى الى انه "مرت أسابيع ولم يتحدّث أحد عن الملف الرئاسي، بينما اليوم مع حركة المعارضة الكل يتكلم على الموضوع واللجنة الخماسية لديها ورقة جديدة بيدها والكتل النيابية تعطي رأيها علنا "وعن لقاء المعارضة المرتقب مع "الثنائي" الشيعي بالمباشر، قال: "سنطرح وجهات النظر بعقل منفتح، فاذا كانوا يريدون التحاور من المفترض ان يعرفوا كيف يكون الحوار بمعناه الفعلي، ونحن منفتحون للقاء كل النواب في المجلس".وردّاً على سؤال، أوضح أن "اللقاء الديمقراطي ليس وسطياً تماما عبر ميله أكثر الى جانب ايجاد مخرج للرئيس نبيه بري حسب ما لمسنا".