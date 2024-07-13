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لبنان

خبرٌ عاجل عن الإنترنت في لبنان.. ماذا فيه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-07-2024 | 13:37
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّ لبنان قد يشهدُ أعطالاً على صعيد خدمات الإنترنت في أي وقت، باعتبار أنه لا اعتمادات مالية كافية لدى هيئة "أوجيرو" لتمويل صيانة وتشغيل خدمات الاتصالات.
وذكرت المصادر أنّ هذا الأمر أثاره مدير عام الهيئة عماد كريدية خلال اتصالاتٍ أجراها مع المعنيين، اليوم، وتحديداً بعدما دق ناقوس الخطر عبر منشور له على منصة "إكس".
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وأشارت المصادر إلى أن هناك "امتعاض كبير من عدم تزويد الهيئة بأموالها المستحقة لها ضمن موازنة العام 2024".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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