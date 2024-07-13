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لبنان

انفجار داخل مبنى في طرابلس.. ما القصّة؟

Lebanon 24
13-07-2024 | 14:12
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انفجرت قارورة غاز داخل أحد المباني في مدينة طرابلس، وذلك نتيجة تسرّب داخل غرفة سكن عائدة لناطور المبنى.
 
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وقالت المعلوامت إنّ قاطني الغرفة لم يكونوا متواجدين بداخلها لدى انفجار قارورة الغاز، مشيرة إلى أنّ الحادث أسفر عن سقوط 3 إصابات خلال عمليات إخماد النيران.
 
 
 
 
 
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