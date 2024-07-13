توتر في برج حمود.. إشكال كبيرٌ وإطلاق نار!

وقع إشكالٌ كبير في منطقة برج حمود، مساء اليوم السبت، تخلله إطلاق نارٍ باتجاه شابين أسفر عن إصابتهما بجروحٍ خطيرة.

وعلى الفور، جرى نقل الجرحى إلى إحدى المستشفيات، فيما لم تتضح أسباب الإشكال بعد.