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لبنان

ماذا تبلغ وزير الإقتصاد من مسؤولين في الخارج؟

Lebanon 24
13-07-2024 | 14:48
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طالب وزير الاقتصاد أمين سلام خلال زيارة له إلى جبيل، بانتخاب رئيس الجمهورية "لانتظام المؤسسات الدستورية"، معتبراً أن "الوضع كما هو حالياً في ظل الشغور الرئاسي، فتح الباب امام الاجتهادات في القانون والدستور مما يعطل ويشل عمل الدولة بالكامل كما هي الحال اليوم".
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وتحدث سلام عن موضوع تاريخي يربط لبنان وسوريا، وقال: "اذا سوريا بخير لبنان بخير واذا سوريا تعبة لبنان تعب، هذا هو التاريخ والواقع والحقيقة. نحن اليوم معابرنا البحرية والجوية والبرية وتجارتنا مع العالم العربي وكل الدول التي كنا بلد ترانزيت لها او نصدّر إليها، متوقفة او متضررة بسبب الحرب في سوريا وعدم الاستقرار القائم".

وتابع: "كل ما يحكى عن حلّ ووعود وهم قبل أن يكون هناك حل للوضع في سوريا وعلى الحدود اللبنانية. الحل الذي يعمل عليه في المنطقة هو حل استقرار فيها كلها وطويل الامد، وذلك ظهر جلياً في مبادرة سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صفر نزاعات في المنطقة. علينا نحن في لبنان تلقف هذه المبادرة وغير ذلك هدير طواحين هواء".

وختم: "سمعت من جميع من التقيتهم في جولاتي الخارجية، رتبوا اموركم في لبنان ونحن عائدون إلى لبنان وطننا الشقيق الذي نحب. ادعوكم يا اخواني واهلي لزيارتي وابواب مكتبي مفتوحة للجميع. على المواطنين ان يكونوا شركاء في نهضة لبنان ومكافحة الفساد وأن يكونوا وطنيين ويساهموا في ابسط التفاصيل في نهضة ودعم الوطن النهائي لنا جميعاً لبنان الحبيب".
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