"استهداف قائد ميداني من الحزب".. من هو؟

ذكرت القناة الـ"13" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي استهدفت قائداً ميدانياً لـ"حزب الله" كان مُتواجداً في بلدة كفرتبنيت - جنوب لبنان".

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وخلال ساعات المساء الأولى، تحدثت المعلومات عن إستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية بين أرنون وكفرتببنيت.

من جهتها، قالت قناة "العربية" إنّ الغارة استهدفت مسؤول منطقة في "حزب الله" يدعى عباس قاسم جراء غارة كفرتبنيت.

وسبق أن أعلن "حزب الله"، مساء اليوم، أنه قصف مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على استهداف العدو الإسرائيليّ بلدة الخردلي.

كذلك، استهدف الحزب أيضاً موقع المطلة بصاروخ "جهاد"، كما قصف موقع حانيتا بصاروخ من نوع "فلق"، فيما استهدف أيضاً موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالإضافة إلى انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تل شعر.