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لبنان

معارضو باسيل يريدون ضمانات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-07-2024 | 01:15
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لا تزال الخلافات بين النواب والقياديين العونيين المعارضين لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مستمرة، لا بل تتفاعل بين فترة واخرى من دون ان يخطو أي من الطرفين باتجاه التصعيد.
 
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وبحسب مصادر مطلعة، فإن بعض المعارضين العونيين يتحدثون في جلساتهم الخاصة بأنهم مستعدون للتصعيد في وجه باسيل في حال اعطاهم "حزب الله" ضمانات بأنه سيدعمهم في الانتخابات النيابية المقبلة.
 
لكن  المصادر أشارت إلى أنّ "حزب الله" لن يعطي أي ضمانة فعلية لأحد، إذ أنه قد يتحالف مع باسيل وقد يتحالف مع خصومه، وهذا ما لا يمكن تحديده منذ اليوم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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