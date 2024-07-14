معارضو باسيل يريدون ضمانات

لا تزال الخلافات بين النواب والقياديين العونيين المعارضين لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مستمرة، لا بل تتفاعل بين فترة واخرى من دون ان يخطو أي من الطرفين باتجاه التصعيد.

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وبحسب مصادر مطلعة، فإن بعض المعارضين العونيين يتحدثون في جلساتهم الخاصة بأنهم مستعدون للتصعيد في وجه باسيل في حال اعطاهم "حزب الله" ضمانات بأنه سيدعمهم في الانتخابات النيابية المقبلة.

لكن المصادر أشارت إلى أنّ "حزب الله" لن يعطي أي ضمانة فعلية لأحد، إذ أنه قد يتحالف مع باسيل وقد يتحالف مع خصومه، وهذا ما لا يمكن تحديده منذ اليوم.