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لبنان

دور جديد للعريضي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-07-2024 | 01:45
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في ظل التبدل السريع في موقف النائب السابق وليد جنبلاط وتالياً الحزب "التقدمي الاشتراكي" تجاه "حزب الله" وسلاحه، تدور اسئلة حول السقف الذي قد يصل اليه جنبلاط في إعادة تموضعه هذه.
تقول مصادر مطلعة إن جنبلاط يقوم بنقلة استراتيجية في حياته السياسية، إذ تقوم عدة شخصيات منها النائب السابق غازي العريضي بأدوار جدية في تقريب وجهات النظر وتحسين العلاقة مع الحزب.
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وَتعتبر المصادر أن العريضي كان سابقاً الشخصية الاشتراكية الأكثر قرباً من "حزب الله"، ولعل الدور الذي يقوم به اليوم نابع من قناعة بأن المصلحة تكمن في التقارب مع حارة حريك.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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