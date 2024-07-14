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لبنان

بعد ليلة حامية.. هذا جديد وضع الجنوب الآن!

Lebanon 24
14-07-2024 | 01:57
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يسود حالياً هدوءٌ حذر على الجبهة الجنوبية بعد ليلة حامية تخللها قصفٌ إسرائيلي طال عدداً من البلدات الحدودية.
وخلال ساعات الليل، أطلق العدو الإسرائيلي قنابل مُضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وسط تحليقٍ للطيران الإستطلاعي.
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ومساء السبت، شنّ العدو الإسرائيلي سلسلة هجمات استهدفدت المناطق التالية: خلة وردة في عيتا الشعب - الخيام - جديدة مرجعيون - كفركلا - العديسة - حولا ومركبا.
من ناحيتها، ذكرت القناة الـ"13" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي استهدفت قائداً ميدانياً لـ"حزب الله" كان مُتواجداً في بلدة كفرتبنيت - جنوب لبنان".
وخلال ساعات المساء الأولى، تحدثت المعلومات عن إستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية بين أرنون وكفرتببنيت.
من جهتها، قالت قناة "العربية" إنّ الغارة استهدفت مسؤول منطقة في "حزب الله" يدعى عباس قاسم جراء غارة كفرتبنيت.
 











 
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