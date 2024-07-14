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لبنان

"الخارجية" تُدين مجزرة المواصي: لوقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة

Lebanon 24
14-07-2024 | 02:15
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تُعرب وزارة الخارجيّة والمغتربين عن إدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل عدوانها المُمنهج على المدنيّين الفلسطينيين العُزّل، واستهدافها المُتعمّد لمراكز إيواء النازحين الفلسطينيين، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتُكِبت في مخيّم النازحين في المواصي – خان يونس، وأدّت إلى استشهاد حوالى 90 أعزلًا من النساء والشيوخ والأطفال، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.
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وإذ تستنكر وزارة الخارجيّة استمرار إسرائيل في انتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني وارتكابها لجرائم الإبادة الجماعيّة، في تحدًّ واضح لمساعي وقف إطلاق النار، فإنّها تُجدّد دعوتها المجتمع الدولي إلى التحرُّك الفوري والفاعل لوضع حدّ لهذه الكارثة الإنسانيّة غير المسبوقة في قطاع غزّة، وتوفير الحماية الدوليّة اللازمة للشعب الفلسطيني.
 
 
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