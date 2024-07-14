توتر كبير يهزّ الضاحية.. قتيلٌ وبيان عاجل من "الحركة" و "الحزب"!

أصدرت قيادتا حركة "أمل" و "حزب الله" بياناً، اليوم الأحد، أوضحتا فيه ملابسات التوتر الذي شهدهُ حي ماضي بالضاحية الجنوبية لبيروت، مُنتصف ليل السبت - الأحد.

وذكر البيان أن ما حصل كان إشكالاً فردياً تطور إلى إطلاق نار نتج عنه إصابة السيد سمير قباني عن طريق الخطأ ما أدى إلى وفاته.