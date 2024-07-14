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لبنان

توتر كبير يهزّ الضاحية.. قتيلٌ وبيان عاجل من "الحركة" و "الحزب"!

Lebanon 24
14-07-2024 | 03:19
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أصدرت قيادتا حركة "أمل" و "حزب الله" بياناً، اليوم الأحد، أوضحتا فيه ملابسات التوتر الذي شهدهُ حي ماضي بالضاحية الجنوبية لبيروت، مُنتصف ليل السبت - الأحد.
 
وذكر البيان أن ما حصل كان إشكالاً فردياً تطور إلى إطلاق نار نتج عنه إصابة السيد سمير قباني عن طريق الخطأ ما أدى إلى وفاته.
 
وأوضح البيان أنه على أثر الإشكال، تدخّلت قوة من الجيش ونفذت إنتشاراً واسعاً، فيما بوشرت التحقيقات لتوقيف المتورطين، وأضاف: "إنّ قيادتي حركة امل وحزب الله يتقدمان بالتعزية من عائلة الشهيد وتُشدّدان على ضبط الأمن ‏من خلال القوى والأجهزة الأمنية الرسمية".
 
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