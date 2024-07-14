مفاجأة طقس لبنان.. ماذا سنشهد الأربعاء؟

كشف رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في مطار بيروت وسام أبو خشفة عبر "لبنان24" أنَّ الأمطار التي شهدتها المناطق الجنوبية ومدينة صيدا، اليوم الأحد، هي ناجمة عن مُنخفض جويّ موجود فوق تركيا وتأثر به لبنان.

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وذكر أبو خشفة أنَّ الطقس سيشهدُ انخفاضاً بدرجات الحرارة، مشيراً إلى أن الأجواء الحالية ستستمرّ حتى ظهر يوم غدٍ الإثنين، على أن تعود الأجواء لتستقر تدريجياً لتعود إلى حالتها السابقة يوم الأربعاء حيث سترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ضمن معدلات عادية.

ونفى أبو خشفة كل ما يتردّد عن أنّ لبنان على موعدٍ مع موجة حرّ شديدة، موضحاً أن الحرارة ستكون مرتفعة ولكن ستكون طبيعية نسبة إلى فصل الصيف.