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لبنان
اللواء خير: الدفاع المدني بدأ بإخماد حريق سرار و سنلاحق المقصريين والمرتكبين
Lebanon 24
14-07-2024
|
03:42
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تواصل فرق الدفاع المدني إخماد الحريق المُندلع في مطمر سرار - عكار، وذلك بمتابعة حثيثة من الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وبتوجيهات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
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وأكد اللواء خير في بيان أنّ "معالجة الحريق بدأت وأن الدفاع المدني سيعمل لإخماد الحرائق المشبوهة، مشيراً إلى أنهُ "سيضع رئيس الحكومة في التفاصيل كافة عن الحريق وكل ما يجري في المكب، وسيحمل المسؤوليات لكل المقصرين من مسؤولين وأصحاب مكبات والمتسببيّن بالحريق".
وشكر اللواء خير كل من تابع هذا الملف وعمل لإنهاء هذه الجريمة البيئية وبخاصة الدفاع المدني.
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