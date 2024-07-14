فياض رعى إطلاق التقرير الأول لشركة "IPT" عن الاستدامة

أطلقت شركة IPT Group Holding SAL تقريرها الأول عن الاستدامة للعام 2023، الذي أُعِدَّ وفقًا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) برعاية وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، في مبنى الوزارة.

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وشارك في اللقاء المدير التنفيذي لمؤسسة عيسى الدكتور طوني عيسى والمدير التنفيذي لشركة IPT زخيا عيسى والموظفين والعاملين في الشركة.



وكانت كلمة لفياض قال فيها: "هذا اليوم يأتي في سياق مسار طويل من الانجازات المهمة التي تقوم بها شركة IPT، مع العلم انه لا يوجد لدي مفاضلة بين الشركات وهي كلها فاعلة في تظهير روح الشراكة مع الدولة كما وتظهير ما نريده من هذا الوطن، فنحن نريد الشراكة المستدامة بين القطاع الخاص والقطاع العام من أجل ابراز للبنانيين وللعالم نماذج نجاح سواء في المؤسسات الخاصة او العامة كأبطال وطنيين National Champions ينشرون القيم والقدرات التي تميز لبنان على المستوى الإقليمي و العالمي" .



وحيا الاعمال التي تقوم بها IPT "لا سيما تطوير تقرير الاستدامة السنوي الذي يعنى بأمور بيئية واجتماعية والسلامة العامة وهي مهمة جداً، وتنعكس ايجاباً على المجتمع اللبناني بأسره".

وشدد على "أهمية روح علاقة الشراكة الحقيقية المبنية على الثقة والوقائع والحقيقة والمصلحة العامة التي تمثلها الدولة والتي ستبقى متمسكة بها وليس المصالح الشخصية"، مشيراً الى انه "اذا كانت العلاقة جيدة مع القطاع الخاص لا يعني ذلك انه يجب ان تكون على حساب الناس والمال العام والدولة، بل بإيجاد توازن مبني على الثقة والعدالة والاحترام والقانون والصدق".



وحيّا "جهود جميع العاملين في الشركة"، متمنيا لهم "النجاح المستدام"، مؤكداً أن "أبواب الوزارة مفتوحة لجميع الشركاء من أجل أن نبني معا قطاع طاقة مستدامة بكل ما للكلمة من معنى".





