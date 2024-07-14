بالصواريخ.. "حزب الله" يقصفُ تجمعاً لإسرائيليين!

أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين.

وذكر الحزب أن العملية تمت عند الساعة 10.45، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة الصاروخية.