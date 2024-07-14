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لبنان

بالصواريخ.. "حزب الله" يقصفُ تجمعاً لإسرائيليين!

Lebanon 24
14-07-2024 | 04:40
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أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين.
 
وذكر الحزب أن العملية تمت عند الساعة 10.45، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة الصاروخية.
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