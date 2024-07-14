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لبنان

بوشكيان: الإعتداءات في برج حمود مرفوضة وهذه المنطقة حاضنة للجميع

Lebanon 24
14-07-2024 | 02:45
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استنكر وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان التعدّي على الأهالي والأماكن الدينية والرياضيّة والاجتماعية في برج حمود، "المنطقة الحاضنة لجميع الفئات اللبنانية". 
وفي بيان له، اليوم الأحد، قال بوشكيان: "هذه خصوصية برج حمود، قديماً وحتى اليوم، تكمن بالعيش المشترك بين أبناء الطوائف، وهذه ميزة اللبنانيين الأرمن، من دون أن يعني رفضهم الدفاع عن حقوقهم وكراماتهم والأولوية التي يعطونها للعيش بسلام وأمان، تحت سلطة القانون".
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وطالب بوشكيان عناصر القوى الأمنية بـ"القيام بدورها ومنع تكرار هذه الأحداث لتفادي تفلّتها".
 
 
 
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