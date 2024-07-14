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لبنان

تعديل موعد امتحان كولوكيوم للعام 2024 - الدورة الأولى

Lebanon 24
14-07-2024 | 05:25
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي بيانا قال فيه:

"عطفاً على المذكرة الإدارية الرقم 22/2024 تاريخ 9/7/2024 (إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء)، وعطفاً على القرار الرقم 389/م/2024 تاريخ 7/5/2024 (تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2024 - الدورة الأولى)، يُعلن وزير التربية والتعليم العالي تعديل موعد الامتحان الخطي والشفهي لاختصاص العلاج النفسي - الحركي، لامتحان الكولوكيوم لدورة العام 2024 الأولى، ليصبح كالآتي:
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