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لبنان

بعد الاعتداء الإسرائيلي على بلدتي أرنون والخردلي.. هذا ما فعله حزب الله

Lebanon 24
14-07-2024 | 06:31
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أعلن حزب الله في بيان اليوم الأحد، أنه شَنَّ هجوماً جوياً بِسرب من المسيّرات الإنقضاضية على مقرّ قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ‏اييليت، مُستهدفة أماكن استقرار ضباطها وجنودها وحقق فيها إصابات مؤكدة، لافتا الى أن ذلك رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، ‏وخصوصاً الاعتداء الذي طال بلدتي أرنون والخردلي.
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