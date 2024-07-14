بعد الاعتداء الإسرائيلي على بلدتي أرنون والخردلي.. هذا ما فعله حزب الله

أعلن حزب الله في بيان اليوم الأحد، أنه شَنَّ هجوماً جوياً بِسرب من المسيّرات الإنقضاضية على مقرّ قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ‏اييليت، مُستهدفة أماكن استقرار ضباطها وجنودها وحقق فيها إصابات مؤكدة، لافتا الى أن ذلك رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، ‏وخصوصاً الاعتداء الذي طال بلدتي أرنون والخردلي.

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