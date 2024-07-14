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لبنان

العدو الإسرائيلي استهدف هذه المحطة بالجنوب.. بيان من كهرباء لبنان يكشف

Lebanon 24
14-07-2024 | 07:27
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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بين اليوم الأحد، أنه وفي آخر سلسلة الاعتداءات المتكررة من قبل العدو الاسرائيلي على الشبكات والمنشآت التابعة للمؤسسة، فقد تم ليل السبت تاريخ 13/07/2024 استهداف محطة مرجعيون بعدّة قذائف مدفعية، مما أدّى الى وقوع أضرار جسيمة فيها طالت المحولات والخلايا وشبكات التوتر العالي وخروجها بالتالي من الخدمة.
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هذا وتقوم المؤسسة حالياً بتقييم الوضع التقني والفني للمحطة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. 
 
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