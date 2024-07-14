العدو الإسرائيلي استهدف هذه المحطة بالجنوب.. بيان من كهرباء لبنان يكشف

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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بين اليوم الأحد، أنه وفي آخر سلسلة الاعتداءات المتكررة من قبل العدو الاسرائيلي على الشبكات والمنشآت التابعة للمؤسسة، فقد تم ليل السبت تاريخ 13/07/2024 استهداف محطة مرجعيون بعدّة قذائف مدفعية، مما أدّى الى وقوع أضرار جسيمة فيها طالت المحولات والخلايا وشبكات التوتر العالي وخروجها بالتالي من الخدمة.هذا وتقوم المؤسسة حالياً بتقييم الوضع التقني والفني للمحطة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.