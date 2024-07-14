إطلاق نار وسقوط جريح... ماذا حصل في التبانة؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين يستقلان دراجة نارية أقدما على إطلاق النار بإتجاه المدعو "ق.ح" واصابته بطلق ناري في قدمه وذلك بالقرب من مسجد حربا في منطقة التبانة - طرابلس وفرّا الى جهة مجهولة.وتم نقل الجريح الى مستشفى الاسلامي للعلاج وعرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات بحسب ما رجحت المصادر.