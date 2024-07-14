Advertisement

لبنان

إطلاق نار وسقوط جريح... ماذا حصل في التبانة؟

Lebanon 24
14-07-2024 | 07:38
A-
A+
Doc-P-1222563-638565650843287329.jpg
Doc-P-1222563-638565650843287329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين يستقلان دراجة نارية أقدما على إطلاق النار بإتجاه المدعو "ق.ح" واصابته بطلق ناري في قدمه وذلك بالقرب من مسجد حربا في منطقة التبانة - طرابلس وفرّا الى جهة مجهولة.
Advertisement

وتم نقل الجريح الى مستشفى الاسلامي للعلاج وعرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات بحسب ما رجحت المصادر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:52 | 2024-07-14
10:44 | 2024-07-14
10:44 | 2024-07-14
10:41 | 2024-07-14
10:32 | 2024-07-14
10:22 | 2024-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24