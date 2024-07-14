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لبنان

المطران عودة: على مجلس النواب أن يكون السد المنيع في وجه كل هرطقة

Lebanon 24
14-07-2024 | 07:00
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ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس، بحضور حشد من المؤمنين.

بعد الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "في الكنيسة ثوابت ينطلق منها كل مؤمن، توجد في الأوطان دساتير هي الركائز التي تبنى عليها الأوطان. دستور البلاد هو القانون الأعلى الذي ينظم عمل السلطات في الدولة، والدليل لكل مسؤول وحاكم ونائب وعامل في خدمة الوطن، إحترامه واجب وتطبيقه إلزامي. وكما تصدى آباء الكنيسة للهرطقات، على مجلس النواب أن يكون السد المنيع في وجه كل هرطقة قد يحاول البعض نشرها أو تعميمها. أملنا أن يحترم الجميع دستور لبنان، وعلى رأسهم نواب الشعب، وأن يطبقوا نصوصه عل الشعب يستريح من الضغوط النفسية والمعيشية، وينعم بقليل من الإستقرار. كما ندعو المؤمنين إلى قراءة الكتاب المقدس، واستلهام الآباء القديسين من أجل فهم أوضح لعمق الكلمة الإلهية، علنا إذا تعلمنا نصير آباء بقوة نعمة الروح القدس الممنوحة لنا في المعمودية".
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