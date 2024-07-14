بصاروخ بركان... "الحزب" يعلن استهداف هذا الموقع الإسرائيلي

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‏أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أن مجاهديها استهدفوا بعد ظهر اليوم الأحد إنتشاراً لِجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بِصاروخ بركان.