Advertisement

لبنان

المكاري: نؤمن بلبنان المساند للقضايا الإنسانية

Lebanon 24
14-07-2024 | 12:56
A-
A+
Doc-P-1222621-638565911810741918.jpg
Doc-P-1222621-638565911810741918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رعى وزير الإعلام المهندس زياد المكاري وعضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، "يوم الإعلاميين والفنانين في راشيا الوادي"، بدعوة من جمعية "اللقاء البيئي" في قضاء راشيا بالشراكة مع البلدية واتحاد بلديات جبل الشيخ، لمناسبة انطلاق فعاليات لجنة الأنشطة السياحية للعام 2024.
Advertisement

استُهل اللقاء بفطور من منتجات راشيا في مقر الجمعية في "نيو راشيا"، حيث عرض سيف الدين لنشاطات الجمعية على تسع سنوات من العمل البيئي والاجتماعي.

بعد ذلك انتقل الوفد الإعلامي إلى سوق راشيا الأثرية حيث جالوا فيها لينتقلوا بعد ذلك الى كنيسة السيدة في راشيا حيث كان في استقبالهم كاهن الرعية الأب ابراهيم سعد وحشد من أبناء الرعية.

بعد ذلك زار الوفد درج قلعة الاستقلال الذي سيدشَّن قريبا، قبل أن ينتقل الى قلعة الاستقلال حيث جال في أقسامها وزار معرض الأسلحة وغرف الاستقلال وأخذ صورا تذكارية على مدرج القلعة. ثم توجه إلى مطعم "الكنز" في راشيا حيث أقيم وغداء تكريمي للمكاري والوفد الإعلامي، وكانت وصلة تراثية من فرقة "زفّة الأمير".


وفي السياق، قال وزير الإعلام: "جئت من إهدن إلى راشيا فشعرت أنني في بلدتي لأننا نشبه بعضنا في كثير من الأمور رغم البعد الجغرافي، لكننا مؤمنون بلبنان الواحد، لبنان الحر المستقل والمساند للقضايا الإنسانية كقضية فلسطين. نؤمن بالعيش المشترك ولا سيما أن لنا جيرانا كما لكم ونعيش معا بسلام ووئام وقناعة، وهذا موضوع نورثه لأبنائنا".


أضاف: "المجيء إلى راشيا في هذه الظروف ليس مسألة عابرة، بل على العكس، فيها عودة الى جذور التاريخ لأن الاستقلال انطلق من هنا ولبنان تأسس من هنا، من سجن راشيا، من سجن بعيد من راشيا حوالى 100كلم، واللبنانيون في الصعوبات مدعوون الى الجذور المتأصلة في أهل هذه المنطقة وتاريخها وتقاليدها وعاداتها".


كما شكر للجمعية "جهودها وعملها من أجل إعلان راشيا منطقة نموذجية وخضراء تشبه لبنان القديم". ودعا الشباب إلى "زيارة راشيا وقلعتها ليعرفوا ان لبنان الجميل تأسس من هذه المنطقة".


وشكر ايضاً الاعلاميين والفنانين، ودعاهم الى "بذل الجهود من أجل تقديم صورة أفضل للبنان والموسم السياحي الصيفي". كذلك دعا "مئات آلاف المغتربين من لبنانيين وعرب وسياح الى زيارة لبنان، فهذا هو دور الاعلام الايجابي وكلنا عائلة واحدة". وختم: "هذا اليوم تاريخي في الاعلام اللبناني".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:57 | 2024-07-14
15:24 | 2024-07-14
15:00 | 2024-07-14
14:56 | 2024-07-14
14:40 | 2024-07-14
14:23 | 2024-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24