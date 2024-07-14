المكاري: نؤمن بلبنان المساند للقضايا الإنسانية

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رعى وزير الإعلام المهندس زياد المكاري وعضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، "يوم الإعلاميين والفنانين في راشيا الوادي"، بدعوة من جمعية "اللقاء البيئي" في قضاء راشيا بالشراكة مع البلدية واتحاد بلديات جبل الشيخ، لمناسبة انطلاق فعاليات لجنة الأنشطة السياحية للعام 2024.استُهل اللقاء بفطور من منتجات راشيا في مقر الجمعية في "نيو راشيا"، حيث عرض سيف الدين لنشاطات الجمعية على تسع سنوات من العمل البيئي والاجتماعي.بعد ذلك انتقل الوفد الإعلامي إلى سوق راشيا الأثرية حيث جالوا فيها لينتقلوا بعد ذلك الى كنيسة السيدة في راشيا حيث كان في استقبالهم كاهن الرعية الأب ابراهيم سعد وحشد من أبناء الرعية.بعد ذلك زار الوفد درج قلعة الاستقلال الذي سيدشَّن قريبا، قبل أن ينتقل الى قلعة الاستقلال حيث جال في أقسامها وزار معرض الأسلحة وغرف الاستقلال وأخذ صورا تذكارية على مدرج القلعة. ثم توجه إلى مطعم "الكنز" في راشيا حيث أقيم وغداء تكريمي للمكاري والوفد الإعلامي، وكانت وصلة تراثية من فرقة "زفّة الأمير".وفي السياق، قال وزير الإعلام: "جئت من إهدن إلى راشيا فشعرت أنني في بلدتي لأننا نشبه بعضنا في كثير من الأمور رغم البعد الجغرافي، لكننا مؤمنون بلبنان الواحد، لبنان الحر المستقل والمساند للقضايا الإنسانية كقضية فلسطين. نؤمن بالعيش المشترك ولا سيما أن لنا جيرانا كما لكم ونعيش معا بسلام ووئام وقناعة، وهذا موضوع نورثه لأبنائنا".أضاف: "المجيء إلى راشيا في هذه الظروف ليس مسألة عابرة، بل على العكس، فيها عودة الى جذور التاريخ لأن الاستقلال انطلق من هنا ولبنان تأسس من هنا، من سجن راشيا، من سجن بعيد من راشيا حوالى 100كلم، واللبنانيون في الصعوبات مدعوون الى الجذور المتأصلة في أهل هذه المنطقة وتاريخها وتقاليدها وعاداتها".كما شكر للجمعية "جهودها وعملها من أجل إعلان راشيا منطقة نموذجية وخضراء تشبه لبنان القديم". ودعا الشباب إلى "زيارة راشيا وقلعتها ليعرفوا ان لبنان الجميل تأسس من هذه المنطقة".وشكر ايضاً الاعلاميين والفنانين، ودعاهم الى "بذل الجهود من أجل تقديم صورة أفضل للبنان والموسم السياحي الصيفي". كذلك دعا "مئات آلاف المغتربين من لبنانيين وعرب وسياح الى زيارة لبنان، فهذا هو دور الاعلام الايجابي وكلنا عائلة واحدة". وختم: "هذا اليوم تاريخي في الاعلام اللبناني".