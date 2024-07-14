Advertisement

لبنان

انفجار يهز بلدة خراج الهيشة.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
14-07-2024 | 14:08
A-
A+
Doc-P-1222650-638565890364056951.jpeg
Doc-P-1222650-638565890364056951.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هز بلدة شبيبة خراج بلدة الهيشة في وادي خالد انفجار صهريج غاز وتصاعدت السنه النيران في سماء المنطقة بشكل كبير، فيما انتشرت تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي دعت من خلالها المواطنين لعدم الاقتراب مكان انفجار الصهريج، وذلك بسبب تواجد آليات مخصصة لنقل الغاز قريبة من مكان الانفجار.
Advertisement

وفي حين عملت عناصر الدفاع المدني وبمساعدة الاهالي على اخماد النيران، أشارت المعلومات الى ان الاضرار اقتصرت على الماديات.
اما الاسباب التي ادت الى انفجار الصهريج لا تزال غامضة ورجحت المصادر ان يكون السبب عائد لتسرب مادة الغاز، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2024-07-14
16:54 | 2024-07-14
15:57 | 2024-07-14
15:24 | 2024-07-14
15:00 | 2024-07-14
14:56 | 2024-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24