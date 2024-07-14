انفجار يهز بلدة خراج الهيشة.. اليكم ما جرى

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هز بلدة شبيبة خراج بلدة الهيشة في وادي خالد انفجار صهريج غاز وتصاعدت السنه النيران في سماء المنطقة بشكل كبير، فيما انتشرت تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي دعت من خلالها المواطنين لعدم الاقتراب مكان انفجار الصهريج، وذلك بسبب تواجد آليات مخصصة لنقل الغاز قريبة من مكان الانفجار.وفي حين عملت عناصر الدفاع المدني وبمساعدة الاهالي على اخماد النيران، أشارت المعلومات الى ان الاضرار اقتصرت على الماديات.