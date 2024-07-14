تهديد إسرائيلي جديد: جاهزون للمرحلة المقبلة في لبنان

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اشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء اليوم الأحد، إلى أن "الجيش يقاتل بوتيرة مرتفعة على الجبهة الشمالية"، مضيفاً: "مستعدون للمرحلة المقبلة في لبنان".وفي مؤتمر صحفي، قال هليفي: "في المنطقة الشمالية يتواصل القتال بشدة، حيث نحقق إنجازات ضد حزب الله من دون أن نغفل عن معاناة سكان المنطقة الشمالية في الأشهر الأخيرة".واضاف: "نترجم هذه المعاناة إلى عزيمة في القتال، وإلى حلول حقيقية لإعادة المواطنين بأمان واستقرار".وتابع: "نحن جاهزون للمرحلة التالية في لبنان. إنها أيام حرب نكافح فيها عمن أجل وجودنا ومستقبلنا ولا يحق لنا التوقف ولو للحظة، فنحن نمتلك العزيمة والصبر الكافيين".