اللواء ابراهيم: العيد الوطني الفرنسي يجسد معاني الحرية والمساواة

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شارك اللواء عباس إبراهيم، عصر اليوم الأحد، في قصر الصنوبر في إحياء "يوم الباستيل"، الذي يخلد الثورة الفرنسية التي انطلقت في 14 تموز العام 1789.وقدّم ابراهيم التهنئة للسفير الفرنسي في لبنان هرفيه ماغرو وطاقم السفارة الفرنسية باليوم الوطني الفرنسي الذي وصفه اللواء إبراهيم في تصريح له بأنه: "يجسد معاني الحرية والإخاء والمساواة ويشكل تذكيرًا بقوة الإرادة الشعبية وقدرتها على تحقيق العدالة والحرية".وتمنى اللواء إبراهيم للشعب الفرنسي ولجميع المحتفلين في لبنان وفي أنحاء العالم: "يوما مفعما بالأمل وغنيا بقيم النضال في سبيل مستقبل مشرق للجميع".