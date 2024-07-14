الجيش: تنفيذ مهمة إخماد حريق في بشِنين- زغرتا

أعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه، في بيان مساء اليوم الاحد انه "بتاريخ 14 / 7 / 2024، عملت وحدات من الجيش بمؤازرة القوات الجوية وبالتعاون مع الدفاع المدني، على إخماد حريق في خراج منطقة بشِنين - زغرتا".

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