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لبنان

الجيش: تنفيذ مهمة إخماد حريق في بشِنين- زغرتا

Lebanon 24
14-07-2024 | 15:57
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أعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه، في بيان مساء اليوم الاحد انه "بتاريخ 14 / 7 / 2024، عملت وحدات من الجيش بمؤازرة القوات الجوية وبالتعاون مع الدفاع المدني، على إخماد حريق في خراج منطقة بشِنين - زغرتا".
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