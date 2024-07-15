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لبنان

طعن طليقته وهرب.. توقيف سوري في بعلبك

Lebanon 24
15-07-2024 | 00:34
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تمكنت دورية من شعبة المعلومات من توقيف السوري احمد الدودكي في محلة رأس العين في مدينة بعلبك وذلك بعد طعنه طليقته قبل 10 أيام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".


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المعلومات

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