طعن طليقته وهرب.. توقيف سوري في بعلبك

تمكنت دورية من شعبة المعلومات من توقيف السوري احمد الدودكي في محلة رأس العين في مدينة بعلبك وذلك بعد طعنه طليقته قبل 10 أيام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".







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