إنقسام المناصرين بين "الوريث الشرعي" و "الحاضر والمستقبل"

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عدد مصدر إداري ناشط على الساحة السياسية السنيّة أسماء حوالى أكثر من عشرين " كادرا " من مختلف المناطق والأقضية إنتقلوا في الأيام الماضية للعمل مع رجل الأعمال بهاء الحريري.وقال المصدر "إن معظم هؤلاء كانوا سابقاً في منسقيات "تيار المستقبل" وتوقفوا عن النشاط السياسي قبل أكثر من أربع سنوات ، وجرى التواصل معهم من قبل فريق عمل بهاء من اجل التعاون معه .أما المجموعة الثانية من الأسماء، وهي الأقل عددا، فكانت لا تزال منضوية ضمن "تيار المستقبل" لكن من دون نشاط سياسي، وانتقلت قبل أيام لخوض تجربة جديدة مع بهاء الحريري.المصدر ختم أن هناك عددا إضافيا من رؤساء النوادي الرياضية والجمعيات وخاصةً في البقاعين الأوسط والغربي والشمال وعكار يتواصلون مع فريق عمل بهاء.في المقابل، فانه بدا جليا لزوار منطقة البقاع في اليومين الماضيين، حجم الانقسام في شارع "تيار المستقبل"، من خلال اليافطات على طول الطريق من شتورا الى زحلة، بين مَن يؤيد بهاء معتبراً أنه "الوريث الشرعي للرئيس الشهيد رفيق الحريري" ومَن يؤيد سعد معتبراً "انه الحاضر والمستقبل".