"حملة" ضدّ مجلس النواب

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أبدى مرجع سياسي امتعاضه من وسيلة إعلامية لبنانية تقوم بالتصويب الدائم والهجوم على مجلس النواب وتحميله الكثير من الأمور التي لا تعتبر من مسؤوليته، خصوصاً على صعيد ملفات مالية منها ما حُكيَ عن "الدولار المزور".المرجع اعتبر أنّ هناك غايات مشبوهة وراء الحملات التي تطال البرلمان، مشيرا" الى أن مقاربة أي ملف يجب أن يكون من بوابة قانونية ومنطقية، وليس عبر رسائل سياسية فارغة المضمون، وهدفها "التطبيل" وتشويه الحقائق.