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لبنان

قرارٌ مهم لجنبلاط

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-07-2024 | 02:15
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علّق مصدر سياسي على مشهدية لقاء الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط مع رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، وذلك خلال لقاء مصالحة في بيصور.
المصدر قال إن هذا المشهد مهم جداً لـ"تعزيز الوحدة الدرزية" في الجبل، مشيراً إلى أن خطوط الإتصال بين الأقطاب في الطائفة لم تنقطع وسط الوضع الراهن لاسيما في ظل توتر وضع جبهة الجنوب .
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ولفت المصدر إلى أن القرار لدى جنبلاط هو بعدم إقفال الباب أمام أي تواصل يساهم في ضمان أمن الجبل وخط الساحل، مشيراً إلى أن "الحكمة لدى الأقطاب" كبيرة جداً، كما أن أي فرصة لتبديد العقبات أو الاشكالات سيتم اتخاذها وعدم تفويتها أبداً.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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