من الموضة والازياء الى الصحافة

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روى مصدر إعلامي بارز في إحدى "الجلسات الضيقة" أنه تأكد من أن أحد رجال الأعمال الذي جاء الى السياسة من عالم الموضة والأزياء، سيكون شريكا في حصة معينة من صحيفة "قديمة جديدة" سوف تصدر في أوائل تشرين الثاني.وقال "هذه الصحيفة ستكون "سيادية" بإمتياز حيث أن مجلس تحريرها يتم إنتقاؤه من أفضل الكُتاب والصحافيين والمحررين".