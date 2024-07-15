قذائف مضيئة فوق تلة لوبيا طريق القليعة فجرا

ألقى العدو الاسرائيلي قرابة الثالثة والنصف من فجر اليوم، ثلاث قذائف مضيئة فوق تلة لوبيا - طريق القليعة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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