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لبنان

الجيش يُداهم بريتال.. وملاحقة مطلوبين في أحياء البلدة

Lebanon 24
15-07-2024 | 02:50
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تداهم قوة من الجيش منذ الساعة السادسة صباحًا بلدة بريتال وتعمل على ملاحقة مطلوبين في احياء البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأقامت القوة المداهمة نقاط وحواجز عند مدخل البلدة وفي ساحتها.

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