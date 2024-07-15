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لبنان

أصوات إنفجارات قويّة تهز صيدا.. جدار صوت أم قصف؟

Lebanon 24
15-07-2024 | 04:08
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خرقت طائرات حربية إسرائيلية جدار الصوت فوق مناطق جنوب لبنان وصيدا وإقليم الخروب، اليوم الإثنين.
 
وسمُعت أصوات انفجارات قوية متتالية وعلى دفعات، وقد ترافق ذلك مع تحليق على علو منخفض للطائرات الإسرائيلية.
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لبنان

جدار صوت

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