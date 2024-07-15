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لبنان

حريق كبير في محيط مرفأ بيروت.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
15-07-2024 | 04:24
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اندلع حريق كبير في محيط مرفأ بيروت، صباح اليوم الإثنين، تبين أنه ناجم عن اشتعال مواد بلاستيكية ونفايات مكدسة هناك.
 
وذكرت المعلومات أن فرق الإطفاء توجهت إلى المكان لإخماد النيران وتطويقها فوراً. 
 
بدوره، صرّح فوج إطفاء بيروت لـ"لبنان24" إنّ الحريق في محيط المرفأ وقع داخل مكان لتجميع النفايات قبالة سوق السمك، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تطويق النيران ولا خطورة". 
 
كذلك، أصدر الفوج بياناً آخر قال فيه إن الحريق هو عند مدخل المرفأ قرب سوق السمك، مشيراً إلى أنه "النيران اشتعلت بنفايات قرب هنغارات فرز النفايات".
 
 
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