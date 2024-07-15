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لبنان

نقابة المحررين: الموافقة على جميع طلبات الانتساب

Lebanon 24
15-07-2024 | 05:20
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اعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان أنه" تمت الموافقة على جميع طلبات الانتساب التي قدمت إليها والمكتملة الشروط وذلك في اجتماع لجنة الجدول النقابي الذي إنعقد برئاسة رئيسها نقيب الصحافة الاستاذ عوني الكعكي وحضور أمين سّر لجنة الجدول نقيب المحررين الاستاذ جوزف القصيفي واعضاء اللجنة".
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واشارت الى انها" استمهلت عقد الاجتماع لما يزيد على الاسبوع لتأمين اكمال جميع المستندات المطلوبة من قبل طالبي الانتساب حرصاً منها على عدم إرجاء قبول إنتساب المستحقين الذين لم تكن مستنداتهم مكتملة".
 
وطلبت من "الزملاء المقبولين التقدم من مكاتبها مصحوبين بصورتين شمسيتين ورسم الانتساب والاشتراك لاستصدار بطاقات الانتساب"، مشيرة الى ان الجدول النقابي خلافاً لما يزعم البعض لا يقفل، بل أن النقابة تستقبل جميع الطلبات بشكل دائم، وان لجنة الجدول تجتمع دوريّاً للبت بها".
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