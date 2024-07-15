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لبنان

هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
15-07-2024 | 05:31
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تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي صورة زعم ناشروها أنها توثق لحظة إسقاط طائرة إسرائيلية قنبلة حرارية فوق مرفأ بيروت، اليوم الإثنين، ما تسبب باندلاع حريق داخل مكان لتجميع النفايات في محيط المرفأ بجانب سوق السمك.
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مسؤول العلاقات العامة في فوج إطفاء بيروت النقيب علي نجم نفى عبر "لبنان24" هذا الأمر، قائلاً إن ما تم تداوله عن إلقاء قنبلة غير صحيح، مشيراً إلى أن الحريق الذي اندلع عند مدخل المرفأ جاء خلال أعمال صيانة كانت تجري في مكان النيران، وأضاف: "لقد تمت السيطرة على الحريق والعمل جار على تبريد المكان". 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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