هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!

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مسؤول العلاقات العامة في فوج إطفاء بيروت النقيب علي نجم نفى عبرهذا الأمر، قائلاً إن ما تم تداوله عن إلقاء قنبلة غير صحيح، مشيراً إلى أن الحريق الذي اندلع عند مدخل المرفأ جاء خلال أعمال صيانة كانت تجري في مكان النيران، وأضاف: "لقد تمت السيطرة على الحريق والعمل جار على تبريد المكان".