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لبنان

تمارين تدريبية للجيش في حقل رماية العاقورة

Lebanon 24
15-07-2024 | 05:33
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 16 و17 و24 /7 /2024 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".
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