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لبنان

بالصورة: مشعوذ في صور يستغلّ ضحاياه.. هل تعرفونه؟

Lebanon 24
15-07-2024 | 05:52
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أوقفت مديريّة أمن الدولة في صور، السوريّ (خ. م.) وبعد التحقيق معه، اعترف بممارسة السحر والشعوذة، واستغلال بعض النساء والرجال في هذا الموضوع. وقد تمّ تحويله على الجهة المختصّة بعد أخذ إشارة القضاء.
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واعلنت المديريّة العامّة أمن الدولة في بيان انها تعمّم صورته" كي يتمكن من تعرّض لابتزازه من التواصل مع مكتب صور في أمن الدولة على الرقم 07741583  لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه".
 
 
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