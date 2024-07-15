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لبنان

على اوتوستراد انفه.. إطلاق نار باتجاه سيارة مدير شركة معروفة وسلب مبلغ مالي منه!

Lebanon 24
15-07-2024 | 05:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين اقدموا على اعتراض طريق مدير شركة ويلكو "و.ب" لدى مروره على اوتوستراد انفه بعد اطلاق النار بإتجاه سيارته واصابتها.
 
وتم سلب مبلغ 460.000 الف دولار اميركي منهم، وفروا الى جهة مجهولة.   
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وقد حضرت دورية من المخابرات والقوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيق بالحادثة فيما لم يفد عن سقوط إصابات.
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