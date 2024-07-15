على اوتوستراد انفه.. إطلاق نار باتجاه سيارة مدير شركة معروفة وسلب مبلغ مالي منه!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين اقدموا على اعتراض طريق مدير شركة ويلكو "و.ب" لدى مروره على اوتوستراد انفه بعد اطلاق النار بإتجاه سيارته واصابتها.



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وقد حضرت دورية من المخابرات والقوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيق بالحادثة فيما لم يفد عن سقوط إصابات. وتم سلب مبلغ 460.000 الف دولار اميركي منهم، وفروا الى جهة مجهولة.وقد حضرت دورية من المخابرات والقوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيق بالحادثة فيما لم يفد عن سقوط إصابات.