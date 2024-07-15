Advertisement

لبنان

آلية تسجيل جديدة من هيئة إدارة السير... بيان يكشف عنها!

Lebanon 24
15-07-2024 | 06:01
A-
A+
Doc-P-1222839-638566458666886955.jpg
Doc-P-1222839-638566458666886955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، اليوم الإثنين، "آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها الـ30 عاماً".
وتنص الآلية على أنّ تسعير السيارات بعد الكشف عليها سيتمّ ضمن المركز الرئيسي في الدكوانة حصراً، مشيراً إلى أنه "ستتم متابعة عملية التسجيل في القسم أو الفرع حسب ملف كل سيارة، وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة، علماً أن المواعيد ستكون متوافرة كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وفقاً للقدرة الاستيعابية اليومية لكل قسم". 
Advertisement

كذلك، أعلنت الهيئة أنّ "معاملة التوقيف عن السير ستكون ضمن قسم السيارات السياحة الخصوصية في الدكوانة، فيما معاملات تجديد رخص النقل ستتم ضمن قسم الشحن الخصوصي"، مشيرة إلى أن "جميع هذه المعاملات بحاجة لأخذ موعد مسبق على موقع الهيئة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:57 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-07-15
07:00 | 2024-07-15
07:00 | 2024-07-15
06:55 | 2024-07-15
06:33 | 2024-07-15
06:29 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24