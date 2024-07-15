آلية تسجيل جديدة من هيئة إدارة السير... بيان يكشف عنها!

أعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، اليوم الإثنين، "آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها الـ30 عاماً".

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وتنص الآلية على أنّ تسعير السيارات بعد الكشف عليها سيتمّ ضمن المركز الرئيسي في الدكوانة حصراً، مشيراً إلى أنه "ستتم متابعة عملية التسجيل في القسم أو الفرع حسب ملف كل سيارة، وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة، علماً أن المواعيد ستكون متوافرة كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وفقاً للقدرة الاستيعابية اليومية لكل قسم".كذلك، أعلنت الهيئة أنّ "معاملة التوقيف عن السير ستكون ضمن قسم السيارات السياحة الخصوصية في الدكوانة، فيما معاملات تجديد رخص النقل ستتم ضمن قسم الشحن الخصوصي"، مشيرة إلى أن "جميع هذه المعاملات بحاجة لأخذ موعد مسبق على موقع الهيئة".